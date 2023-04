Théâtre | Salle Défaite Avenue de la Bastide, 23 avril 2023, Eymet.

Présenté par Les Comédiens de Naillac, Tout public. La Salle des fêtes va être démolie, et Suzanne a toujours vécu ici. Oubli ou modernité ? Abandon ou évolution ? Les souvenirs de la vieille dame nous guident à la recherche de ce qu’est, de ce qu’a été, de ce que sera cet endroit pour elle et pour les gens autour. La mémoire est fragile, incertaine parfois, mais c’est toujours avec intensité que petites histoires et secrets du passé reprennent vie un instant au cours de ces allers-retours à travers le XXème siècle..

2023-04-23 à ; fin : 2023-04-23 . EUR.

Avenue de la Bastide Espace Culturel

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Presented by Les Comédiens de Naillac, All audiences. The village hall is going to be demolished, and Suzanne has always lived here. Forgotten or modernity? Abandonment or evolution? The memories of the old lady guide us in the search of what is, what was, what will be this place for her and for the people around. Memory is fragile, uncertain at times, but it is always with intensity that little stories and secrets of the past come back to life for a moment during these round trips through the 20th century.

Presentado por Les Comédiens de Naillac, Todos los públicos. El ayuntamiento del pueblo está a punto de ser demolido, y Suzanne siempre ha vivido aquí. ¿Olvidado o moderno? ¿Abandono o evolución? Los recuerdos de la anciana nos guían en busca de lo que es este lugar, de lo que fue, de lo que será para ella y para la gente que la rodea. La memoria es frágil, incierta a veces, pero siempre con intensidad, pequeñas historias y secretos del pasado reviven por un momento en estos viajes de ida y vuelta por el siglo XX.

Präsentiert von Les Comédiens de Naillac, Für jedes Publikum. Der Festsaal soll abgerissen werden, und Suzanne hat immer hier gelebt. Vergessen oder modern? Verlassen oder Weiterentwicklung? Die Erinnerungen der alten Dame führen uns auf die Suche nach dem, was dieser Ort ist, was er war und was er für sie und die Menschen um sie herum sein wird. Die Erinnerung ist zerbrechlich, manchmal unsicher, aber es ist immer intensiv, dass kleine Geschichten und Geheimnisse der Vergangenheit für einen Moment wieder lebendig werden, während wir durch das 20.

Mise à jour le 2023-04-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides