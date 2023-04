Découvrir les oiseaux du jardin & de la forêt Eymet Eymet Catégories d’Évènement: Dordogne

Eymet

Découvrir les oiseaux du jardin & de la forêt, 22 avril 2023, Eymet Eymet. Eymet ,Dordogne , Eymet Découvrir les oiseaux du jardin & de la forêt Col de pouthet Eymet Dordogne

2023-04-22 – 2023-04-22 Eymet

Dordogne Eymet . Balade, atelier pédagogique et créatif par Magalie Costes, le jardin des murmures et les Amis de Sally la Salamandre. Une découverte à partager en famille. Apportez votre pique-nique. Balade, atelier pédagogique et créatif par Magalie Costes, le jardin des murmures et les Amis de Sally la Salamandre. Une découverte à partager en famille. Apportez votre pique-nique. Les amis de Sally la Salamandre pixabay

Eymet

dernière mise à jour : 2023-04-04 par

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Eymet Autres Lieu Eymet Adresse Col de pouthet Eymet Dordogne Ville Eymet Eymet Departement Dordogne Tarif Lieu Ville Eymet

Eymet Eymet Eymet Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eymet eymet/

Découvrir les oiseaux du jardin & de la forêt 2023-04-22 was last modified: by Découvrir les oiseaux du jardin & de la forêt Eymet 22 avril 2023 Col de pouthet Eymet Dordogne Dordogne Eymet

Eymet Eymet Dordogne