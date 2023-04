Jeux de Société 31 Rue du Couvent, 18 avril 2023, Eymet.

En famille partagez un bon moment ludique avec Accordons Nous ! A partir de 2 ans les enfants sont sous la responsabilité des parents..

2023-04-18 à ; fin : 2023-04-18 18:00:00. .

31 Rue du Couvent Bibliothèque

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



With your family, share a good playful moment with Accordons Nous! From 2 years old, children are under the responsibility of their parents.

¡Comparta un buen rato en familia con Accordons Nous! A partir de 2 años, los niños están bajo la responsabilidad de sus padres.

Teilen Sie mit der ganzen Familie einen schönen, spielerischen Moment mit Accordons Nous! Ab 2 Jahren stehen die Kinder unter der Verantwortung der Eltern.

Mise à jour le 2023-04-06 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides