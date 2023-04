Exposition Hustle | Christophe Ossard 20 rue du Loup, 15 avril 2023, Eymet.

Découvrez l’univers coloré phosphorescent & fluorescent de cet artiste Eymetois. Vernissage samedi 15 avril à partir de 19h..

2023-04-15 à ; fin : 2023-05-15 . EUR.

20 rue du Loup

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Discover the phosphorescent & fluorescent colored universe of this artist from Eymet. Opening on Saturday, April 15th from 7pm.

Descubra el colorido universo fosforescente y fluorescente de este artista de Eymet. Inauguración el sábado 15 de abril a partir de las 19.00 h.

Entdecken Sie die phosphoreszierende & fluoreszierende Farbwelt dieses Künstlers aus Eymet. Vernissage am Samstag, den 15. April ab 19 Uhr.

Mise à jour le 2023-04-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides