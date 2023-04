Troc de graines et de plantes Col de Pouthet, 15 avril 2023, Eymet.

Comment ça marche ?

Apporte des graines et des plants de chez toi.

Échange-les contre des graines et des plants sur la table.

Si tu n’as rien à troquer, tu peux donner quelques sous a profit des Amis de Sally !.

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 17:00:00. EUR.

Col de Pouthet

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



How does it work?

Bring seeds and plants from home.

Trade them for seeds and plants on the table.

If you don’t have anything to trade, you can donate some money to Sally’s Friends!

¿Cómo funciona?

Trae semillas y plantas de casa.

Cámbialas por semillas y plantas en la mesa.

Si no tienes nada que intercambiar, puedes donar algo de dinero a los Amigos de Sally

Wie funktioniert das?

Bring Samen und Setzlinge von zu Hause mit.

Tausche sie gegen Samen und Setzlinge auf dem Tisch.

Wenn du nichts zu tauschen hast, kannst du auch ein paar Cent für Sally’s Friends spenden!

Mise à jour le 2023-04-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides