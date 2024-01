EYMA & Perrine MANSUY Roll’Studio Marseille, samedi 3 février 2024.

EYMA & Perrine MANSUY ♫JAZZ♫ Samedi 3 février, 18h30 Roll’Studio 15€ / adhésion annuelle 3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T18:30:00+01:00 – 2024-02-03T21:00:00+01:00

Fin : 2024-02-03T18:30:00+01:00 – 2024-02-03T21:00:00+01:00

EYMA, une voix du Jazz, un charme inédit

Perrine MANSUY, Pianiste

Un mélange de standards et d’arrangements, et quelques morceaux de Patti Smith, un programme que Perrine Mansuy et EYMA nous invitent à goûter. Fruit de leur rencontre, de leur curiosité et de leur éclectisme, fruit de leur amour de la musique et de la poésie, de leur complicité et de leur complémentarité musicale.

https://youtu.be/eu-yhoMTUQo?feature=shared

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Roll’Studio 17 rue des Muettes 13002 Marseille Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « claire.abram@rollstudio.fr »}] [{« data »: {« author »: « awao27 », « cache_age »: 86400, « description »: « (EYMA , Perrine Mansuy)nEnregistru00e9 au Petit Duc, Aix-en-ProvencenImage Jean-Robert Viallet, Benjamin Gu00e9minelnSon Romain Perez », « type »: « video », « title »: « In Walked Bud (Thelonious Monk) / EYMA, Perrine Mansuy », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/eu-yhoMTUQo/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=eu-yhoMTUQo », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCYiXbDv8ten0Ie4eOeDlvAg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/eu-yhoMTUQo?feature=shared »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]