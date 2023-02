EYM TRIO SADHANA & ROBERTO NEGRO QUARTET LA BAIE DES SINGES, 11 mars 2023, COURNON D AUVERGNE.

EYM TRIO SADHANA & ROBERTO NEGRO QUARTET LA BAIE DES SINGES. Un spectacle à la date du 2023-03-11 à 20:33 (2023-03-11 au ). Tarif : 16.8 à 16.8 euros.

licenses PLATESV-R-2021-004056 / 004765 / 004768 Gratuit pour les moins de 12 an(s) EYM Trio défend un jazz acoustique ouvert sur le monde. Un trio sans « band leader » qui avance à trois dans la même direction, pour parcourir le monde en tournée et à travers les musiciens qu’ils côtoient. Fort de plus de 350 concerts dans une vingtaine de pays, EYM expérimente sans cesse. Les trois musiciens s’amusent avec des éléments de langage de musiques venant des quatre coins du globe et les partagent avec toujours autant de plaisir, un projet globe trotteur qui fait escale à la Baie pour faire goûter l’échoppe de sons de leur petit marché-monde.Elie Dufour (piano), Mrc Michel (batterie) et Yann Phayphet (contrebasse)Roberto Negro, pianiste et compositeur « à l’énergie débordante et la dégaine peu soucieuse des plans de carrière » (LE MONDE), sait pourtant s’entourer quand il s’agit de plonger dans une quête musicale essentialiste taillée dans un quartet piano/sax/basse/batterie. « Papier ciseau », simple, tranchant, nous transporte dans un univers décliné par des mélodies tantôt ludiques, tantôt naïves et parfois franchement étourdissantes et électriques.Roberto Negro (piano), Emile Parisien (saxophone), Valentin Ceccaldi (basse), Michèle Rabbia (batterie)

LA BAIE DES SINGES COURNON D AUVERGNE 6, avenue de la République Puy-de-Dme

