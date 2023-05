Balade à poneys dans le cadre de l’Eté Actif 2023 Centre equestre, 11 août 2023, Eygurande-et-Gardedeuil.

Venez découvrir la passion du poney, s’en occuper et se promener dans la jolie forêt de la Double (balade en main). Encadrement par un professionnel diplômé.

6 personnes maxi par groupe ; Ouvert aux enfants de 2 à 10 ans (accompagné d’un adulte). Chaussures fermées et cheveux attachés.

Centre équestre « Old Ranch » à Eygurande et Gardedeuil – 8€.

2023-08-11 à ; fin : 2023-08-11 11:00:00. .

Centre equestre Old Ranch

Eygurande-et-Gardedeuil 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the passion of the pony, take care of it and go for a walk in the beautiful forest of La Double (ride in hand). Supervision by a qualified professional.

6 people maximum per group; Open to children from 2 to 10 years old (accompanied by an adult). Closed shoes and hair tied back.

Equestrian center « Old Ranch » in Eygurande and Gardedeuil – 8?

Ven a descubrir la pasión del poni, cuídalo y date un paseo por el hermoso bosque del Doble (paseo en mano). Supervisión por un profesional cualificado.

máximo 6 personas por grupo; Abierto a niños de 2 a 10 años (acompañados por un adulto). Calzado cerrado y pelo recogido.

Centro ecuestre « Viejo Rancho » en Eygurande y Gardedeuil – 8?

Entdecken Sie die Leidenschaft für Ponys, beschäftigen Sie sich mit ihnen und machen Sie einen Spaziergang durch den schönen Wald von La Double (Ausritt an der Hand). Betreuung durch einen diplomierten Fachmann.

max. 6 Personen pro Gruppe; Offen für Kinder von 2 bis 10 Jahren (in Begleitung eines Erwachsenen). Geschlossene Schuhe und zusammengebundene Haare.

Reitzentrum « Old Ranch » in Eygurande und Gardedeuil – 8?

Mise à jour le 2023-04-19 par Vallée de l’Isle