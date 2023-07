Portes du Queyras Eygliers, Camping des Iscles Portes du Queyras Eygliers, Camping des Iscles, 9 juillet 2023, . Portes du Queyras 9 – 13 juillet Eygliers, Camping des Iscles Sur inscriptions Vivre des temps de partage sur les différents temps de la vie collective. Participer à l’élaboration des repas en veillant à son équilibre alimentaire dans une sensibilisation aux enjeux environnementaux

Pouvoir favoriser la mixité au sein du groupe. Découvrir la nature environnante par le biais de randonnées pédestre.

Découverte et initiation aux différents sports nautique tel que le rafting sur la Durance avec une visée de découverte nature et environement Visite du village fortifié de Mont-Dauphin, la place forte de Mont-Dauphin est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

