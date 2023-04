Exposition Jackdelamuerte 5100A Rue de la Vieille Église, 12 mai 2023, Eygalières.

SNIPER présente « TIRS D’ESSAIS n°3 », à l’ancienne église St Laurent d’Eygalières, soit près d’une cinquantaine d’œuvres, entre le 12 et le 30 mai prochain..

2023-05-12 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-30 18:00:00. .

5100A Rue de la Vieille Église Ancienne église Saint Laurent

Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



SNIPER presents « TIRS D’ESSAIS n°3 », in the old church of St Laurent d’Eygalières, with nearly fifty works, between the 12th and 30th of May.

SNIPER presenta « TIRS D’ESSAIS n°3 », en la antigua iglesia de St Laurent d’Eygalières, con cerca de cincuenta obras, entre el 12 y el 30 de mayo.

SNIPER präsentiert « TIRS D’ESSAIS n°3 », in der alten Kirche St Laurent in Eygalières, d. h. fast fünfzig Werke, zwischen dem 12. und 30. Mai dieses Jahres.

