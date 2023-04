Conférence : « Il était une fois les Alpilles » Avenue Léon Blum, 10 mai 2023, Eygalières.

Rendez-vous à la Salle des Fêtes d’Eygalières le merciredi 10 mai à 20h, en présence des deux réalisateurs, Jean Daragnès et Stéphane Paoli et d’invités surprise !.

Avenue Léon Blum Salle des Fêtes

Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Rendezvous at the Salle des Fêtes in Eygalières on Wednesday 10 May at 8pm, in the presence of the two directors, Jean Daragnès and Stéphane Paoli, and surprise guests!

Nos vemos en la Salle des Fêtes de Eygalières el miércoles 10 de mayo a las 20.00 horas, en presencia de los dos directores, Jean Daragnès y Stéphane Paoli, ¡y de invitados sorpresa!

Wir treffen uns am Mittwoch, den 10. Mai um 20 Uhr im Salle des Fêtes d’Eygalières in Anwesenheit der beiden Regisseure Jean Daragnès und Stéphane Paoli sowie von Überraschungsgästen!

