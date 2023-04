Exposition de printemps Avenue Léon Blum, 4 mai 2023, Eygalières.

L’association Eygalières Terres d’Artistes vous donne rendez-vous pour son exposition collective du 5 au 8 mai à la salle des fêtes d’Eygalières !.

2023-05-04 à 11:00:00 ; fin : 2023-05-04 19:00:00. .

Avenue Léon Blum Salle des Fêtes

Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The association Eygalières Terres d’Artistes invites you to its group exhibition from 5 to 8 May in the village hall of Eygalières!

La asociación Eygalières Terres d’Artistes le invita a su exposición colectiva del 5 al 8 de mayo en el ayuntamiento de Eygalières

Der Verein Eygalières Terres d’Artistes lädt Sie zu seiner Gruppenausstellung vom 5. bis 8. Mai im Festsaal von Eygalières ein!

Mise à jour le 2023-04-13 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles