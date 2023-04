Exposition : Réalité augmentée 5100A Rue de la Vieille Église, 27 avril 2023, Eygalières.

Découvrez à l’ancienne Église Saint-Laurent du 27 avril au 10 mai, la peinture figurative d’images mises en scène , personnages ou portraits comme des instantanés intégrés dans des décors aux couleurs vives souvent inspiré de mon travail photographique..

5100A Rue de la Vieille Église Ancienne église Saint Laurent

Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Discover at the old Saint-Laurent Church from April 27 to May 10, the figurative painting of staged images, characters or portraits as snapshots integrated in brightly coloured settings often inspired by my photographic work.

Descubra en la antigua iglesia Saint-Laurent, del 27 de abril al 10 de mayo, pintura figurativa de imágenes escenificadas, personajes o retratos a modo de instantáneas integradas en decorados de colores vivos, a menudo inspirados en mi trabajo fotográfico.

Entdecken Sie in der ehemaligen Kirche Saint-Laurent vom 27. April bis 10. Mai die figurative Malerei von inszenierten Bildern , Figuren oder Porträts wie Momentaufnahmen, die in farbenfrohe Szenerien eingebettet sind, die oft von meiner fotografischen Arbeit inspiriert sind.

