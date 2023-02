Eyes Set To Kill + Psycho Village LE MOLOTOV MARSEILLE Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Eyes Set To Kill + Psycho Village LE MOLOTOV, 22 mars 2023, MARSEILLE. Eyes Set To Kill + Psycho Village LE MOLOTOV. Un spectacle à la date du 2023-03-22 à 20:30 (2023-03-22 au ). Tarif : 11.8 à 11.8 euros. EYES SET TO KILL est un groupe américain de post-hardcore originaire de Tempe, en Arizona.Venant à Marseille pour la première fois, ce live promet d'être hors normes !Special support: PSYCHO VILLAGE (Modern Rock/Post-Grunge – Autriche)

Venant à Marseille pour la première fois, ce live promet d’être hors normes !

Special support: PSYCHO VILLAGE (Modern Rock/Post-Grunge – Autriche)

Détails Catégories d'Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu LE MOLOTOV Adresse 3 place Paul Cézanne Ville MARSEILLE Tarif 11.8-11.8

LE MOLOTOV MARSEILLE Bouches-du-Rhone https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

MARSEILLE Bouches-du-Rhone