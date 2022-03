Eyal Talmor / ISR / NOISE Urgence Disk Records Genève Catégorie d’évènement: Genève

**Eyal Talmor -NOISE** Eyal Talmor travaille autour d’un synthé dysfonctionnel ‘Access Virus’ qui a la particularité de corrompre le transfert des informations MIDI vers d’autres machines. Ce processus de création amène à un résultat inattendu et chaotique, opérant au delà des capacités attendues de la machine. Originaire d’Israël mais désormais installé au Portugal, Eyal Talmor a performé dans plusieurs lieux en Europe, collaborant avec des artistes tels que VJ Safy Sniper (Berlin), Nuno Vega (Portugal), et performé aux côtés de Raja Kirik (Indonésie), Otto Von Schirach (États-Unis) et Antez (France). [[https://crippleclerk.bandcamp.com/](https://crippleclerk.bandcamp.com/)](https://crippleclerk.bandcamp.com/) [[https://www.youtube.com/watch?v=Lk3ENc0mCHM](https://www.youtube.com/watch?v=Lk3ENc0mCHM)](https://www.youtube.com/watch?v=Lk3ENc0mCHM) [[https://www.youtube.com/watch?v=ZohtcrzTMG8](https://www.youtube.com/watch?v=ZohtcrzTMG8)](https://www.youtube.com/watch?v=ZohtcrzTMG8)

prix libre pour l’artiste

