Persac Château de la Mothe 86320 Persac Persac, Vienne Exxposition d’ Art contemporain “VOLCANIQUE” Château de la Mothe 86320 Persac Persac Catégories d’évènement: Persac

Vienne

Exxposition d’ Art contemporain “VOLCANIQUE” Château de la Mothe 86320 Persac, 14 août 2021, Persac. Exxposition d’ Art contemporain “VOLCANIQUE”

du samedi 14 août au dimanche 15 août à Château de la Mothe 86320 Persac

Ils ont travaillé une bonne partie de l’année pour répondre au thème “**VOLCANIQUE”** Chaque année, c’est un nouveau thème qui permet à des artistes de la région de proposer, aux habitants de la Vienne et de la Haute Vienne, leur vision du monde, à un moment donné, grâce à une oeuvre. C’est juste cela l’art contemporain !! Photos, sculptures de bois de fer de platre, peintures petit et grands formats, vitraux, exprime leur vision du thème dans le monde où il s’inscrit

entrée libre

23 peintres, photographes, sculpteurs, vitraillistes, céramistes, présentent d’1 à 5 oeuvres, créées autour du thème “VOLCANIQUE”; l’exposition est ouverte du 14 juillet au 15 Aout Château de la Mothe 86320 Persac rue de la Mothe 86320 persac Persac Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-14T10:00:00 2021-08-14T18:30:00;2021-08-15T10:00:00 2021-08-15T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Persac, Vienne Autres Lieu Château de la Mothe 86320 Persac Adresse rue de la Mothe 86320 persac Ville Persac lieuville Château de la Mothe 86320 Persac Persac