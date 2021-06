Exuvie : Ciné-spectacle Vernoux-en-Gâtine, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Vernoux-en-Gâtine.

Exuvie : Ciné-spectacle 2021-07-06 21:30:00 – 2021-07-06 22:45:00

Vernoux-en-Gâtine Deux-Sèvres Vernoux-en-Gâtine

Entre cinéma et musique live, le photographe animalier Laurent Touzeau nous embarque dans une odyssée sensible au fil des méandres de la Sèvre Nantaise. Depuis 30 ans, il observe la vie cachée de la rivière et livre avec images et anecdotes le récit personnel de ses explorations.

Le spectacle Exuvie réveille en nous la faculté à s’émerveiller du monde qui nous entoure, juste à côté de chez nous.

Spectacle en plein air pour un public familial.

Durée : 1h15

Amenez votre siège pliant, coussin ou couverture.

À 20h vous aurez le choix entre deux activités:

-une conférence sur les vitraux du territoire à l’église de Vernoux

-un atelier nature sur la faune et la flore

SUR RÉSERVATION À L’OFFICE DE TOURISME AU 05 49 64 24 24

+33 5 49 64 24 24

Exuvie

