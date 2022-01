Exuvie – 360° / Compagnie Sine Qua Non Art ENSA Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Exuvie – 360° / Compagnie Sine Qua Non Art ENSA Limoges, 5 avril 2022, Limoges. Exuvie – 360° / Compagnie Sine Qua Non Art

ENSA Limoges, le mardi 5 avril à 19:00

**(Artistes Associés)** Exuvie c’est un œuvre plastique, une danse de sculptures vivantes. Une expérience totale et immersive, une transe lente et mouvante, soutenue par la pulsation d’une orchestration électro-rock élastique, épileptique. 150 kg d’une cire souple épousant le corps des artistes et dictant la danse comme un troisième partenaire. Exuvie c’est l’enveloppe laissée par les vertébrés après la mue, leur ancienne peau. Concept – Chorégraphie – Performance : Christophe Béranger & Jonathan Pranlas-Descours / Musique originale : Yohan Landry, Damien Skoracki / Création : lumière Olivier Bauer / Construction décors – Technique : Gregory Fradin / Plasticienne : Laurianne Seux **Une rencontre avec l’artiste est proposée à l’issue de ce spectacle.** **Réservation et billetterie dans les centres culturels** **Durée : 30 min.** **Tarif A découverte : 8€ / 10€ / 15€** **Tout Public** En partenariat avec l’ENSA [https://www.youtube.com/watch?v=0vLlsEIKAlE](https://www.youtube.com/watch?v=0vLlsEIKAlE) Exuvie c’est une œuvre plastique, une danse de sculptures vivantes. ENSA Limoges 19 AV Martin Luther King, 87000 Limoges Limoges Vanteaux Haute-Vienne

2022-04-05T19:00:00 2022-04-05T19:30:00

