Extrémités – Cirque Inextrémiste Grain de Sel, 17 décembre 2021, Séné.

_Extrêmités_, comme son nom l’indique, n’est pas là pour tergiverser ! Les trois circassiens en scène n’ont pas de limite, ils vont au fond des choses, au bout du risque ! Mais ici, rien n’est gratuit, et si l’émotion et l’adrénaline sont convoquées chez le spectateur, c’est bien de la menace de l’effondrement dont il est question, et de l’équilibre comme réponse. Un équilibre gagné ensemble, car si l’un flanche, tout le monde tombe ! Alors ça se provoque, ça se cherche mais finalement ça tient ! Et la solidarité l’emporte. « _La solidarité est la clé de voûte de cette création burlesque, bourrée_ _d’humour noir, voire explosive._ » Télérama Corine, GLOP : « _L’art du cirque et de l’équilibre sans y paraître. Complètement fêlé. Talents extrêmes_. » Avec : Yann Ecauvre ; Rémi Lecocq ; Rémi Bézacier. Régie technique : Jack Verdier. Création collective du Cirque Inextremiste sur une idée de Yann Ecauvre ; Mise en scène collective ; Scénographie : Julien Michenaud, Sébastien Hérouart et Michel Ferandon ; Regards extérieurs : Stéphane Filloque, François Bedel.

Spectacle d’équilibre sur planches et bouteilles de gaz

Grain de Sel 5ter rue des écoles 56860 Séné Séné Le Goh Féten Morbihan



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-17T20:30:00 2021-12-17T21:45:00