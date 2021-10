Extrémités Carré Sévigné, 16 décembre 2021, Cesson-Sévigné.

Extrémités

Carré Sévigné, le jeudi 16 décembre à 20:00

Depuis plus de 10 ans, le Cirque Inextremiste fait de l’équilibrisme extrême sa marque de fabrique. Entre planches et bouteilles de gaz, entre rires et tensions : une performance spectaculaire teintée d’humanisme. A-t-on déjà vu, sous les pieds d’acrobates, pareil capharnaüm de planches de frênes et de bonbonnes de gaz ? Dans un décor de bric et de broc, trois acolytes se jouent des lois de la physique. Ça tangue, ça roule, ça penche… et ça tient ! De cet enjeu physique est née l’idée de raconter une histoire humaniste où les individus dépendent obligatoirement d’autres individus et où seules la solidarité et l’écoute aux autres, promettent la survie du groupe. « Extrêmités » un spectacle à vous couper le souffle. France Bleu Création décalée de haute voltige ; spectacle d’équilibre d’un genre nouveau, prestation de haut vol qui renverse les codes traditionnels du cirque et modernise la discipline. Midi Libre

Tarifs / 21€ /19€ /18€

Cirque. Cirque Inextrémiste

Carré Sévigné 1 rue du bac 35510 Cesson Sevigne Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine



2021-12-16T20:00:00 2021-12-16T21:10:00