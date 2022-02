Extrêmes climatiques Les Étincelles du Palais de la découverte, 12 février 2022, Paris.

Le dernier rapport du Giec en 2021 consacre pour la première fois un chapitre entier aux évènements climatiques extrêmes. De tels évènements sont plus fréquents et plus intenses dans un climat qui se réchauffe, or la température moyenne à la surface de la Terre a augmenté de 1,09°C depuis 1850, et le réchauffement s’accélère depuis 2000. Ce réchauffement résulte des gaz à effet de serre rejetés dans notre atmosphère par les activités humaines. Il est de nos jours possible d’attribuer les canicules et les fortes précipitations aux activités humaines en comparant ces évènements à ceux qui se produisent dans un climat virtuel modélisé à l’aide d’un taux de gaz à effet de serre équivalent à celui de l’ère préindustrielle. Les évènements extrêmes nous rappellent qu’il est aussi important de réduire les émissions de gaz à effet de serre que de se préparer à affronter l’intensification de ces évènements. Il devient nécessaire d’étudier leur évolution en fonction des climats futurs potentiels

Des chercheurs du LSCE s’inspirent des connaissances sur les systèmes chaotiques pour étudier les évènements climatiques extrêmes dans le contexte du changement climatique.

