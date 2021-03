Ornans Ornans Doubs, Ornans Extrême sur Loue Ornans Catégories d’évènement: Doubs

Ornans

Extrême sur Loue, 25 septembre 2021-25 septembre 2021, Ornans. Extrême sur Loue 2021-09-25 – 2021-09-26 Espace Ludique et Touristique Allée de la Tour de Peilz

Ornans Doubs Ornans Fans de VTT, coureurs Elites internationaux, rouleurs occasionnels, promeneurs, jeunes cyclistes… Vous serez tous réunis sur les bords de Loue à Ornans ! Non pas pour y admirer les toiles de Courbet, mais bien pour enfourcher votre VTT ! contact@extreme-sur-loue.com +33 3 81 62 03 24 https://www.extreme-sur-loue.com/ Fans de VTT, coureurs Elites internationaux, rouleurs occasionnels, promeneurs, jeunes cyclistes… Vous serez tous réunis sur les bords de Loue à Ornans ! Non pas pour y admirer les toiles de Courbet, mais bien pour enfourcher votre VTT !

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Ornans Autres Lieu Ornans Adresse Espace Ludique et Touristique Allée de la Tour de Peilz Ville Ornans