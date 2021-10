EXTREME CINÉMA Toulouse, 18 février 2022, Toulouse.

EXTREME CINÉMA 2022-02-18 – 2022-02-26 LA CINEMATHEQUE DE TOULOUSE 69 Rue du Taur

Toulouse Haute-Garonne

23 ans d’existence pour une manifestation qui ne s’interdit rien, et toujours ce désir de raviver les flammes du cinéma des marges. Des films cultes ou totalement oubliés, des ciné-concerts, des concerts tout court, des expositions, des nuits non-stop, des performances, mais encore et toujours la parole aux invités. Réalisateurs, acteurs, producteurs, programmateurs, musiciens, au masculin ou au féminin…

Extrême Cinéma ou l’art de cultiver des herbes sauvages pour le plus extravagant des jardins. Cinéma bis, films d’exploitation, blockbusters déviants, une sarabande infernale grisante et grivoise, coquine et taquine…

Une invitation au voyage on ne peut plus incorrecte au sein d’un festival qui pratique: éclectisme, différence et mauvais goût assumé.

accueil@lacinemathequedetoulouse.com +33 5 62 30 30 10 http://www.lacinemathequedetoulouse.com/

dernière mise à jour : 2021-10-18 par