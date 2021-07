Extrême Cinéma, 23e édition Cinémathèque, 18 février 2022, Toulouse.

Extrême Cinéma, 23e édition

du vendredi 18 février 2022 au samedi 26 février 2022 à Cinémathèque

### Festival de cinéma **Dans le cadre d’Une Saison Cinéma à Toulouse ** Ce festival se propose d’explorer les cinématographies disqualifiées en leur temps ou simplement de remettre sous la lumière celles qui sommeillaient dans l’obscurité. Films de genre, expérimentations brindezingues, objets filmés non identifiés, classiques à redécouvrir et provocations en tous genres, à chaque édition son lot d’imprévisibles dérapages et de sorties de route désinvoltes. 23 ans d’existence pour une manifestation qui ne s’interdit rien, et toujours ce désir de raviver les flammes du cinéma des marges. Des films cultes ou totalement oubliés, des ciné-concerts, des concerts tout court, des expositions, des nuits non-stop, des performances, mais encore et toujours la parole aux invités. Réalisateurs, acteurs, producteurs, programmateurs, musiciens, au masculin ou au féminin… _Extrême Cinéma_ ou l’art de cultiver des herbes sauvages pour le plus extravagant des jardins. Cinéma bis, films d’exploitation, blockbusters déviants, une sarabande infernale grisante et grivoise, coquine et taquine… Une invitation au voyage on ne peut plus incorrecte au sein d’un festival qui pratique, depuis sa première édition, éclectisme, différence et mauvais goût assumé. ### Plus d’infos [Site de la Cinémathèque ](https://www.lacinemathequedetoulouse.com/programmation/festivals/extreme-cinema) ![]() ### Infos pratiques Du 18 au 26 février 2022

Plein tarif : 7,50€Tarif réduit : 6,50€

Culture

Cinémathèque 69 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



