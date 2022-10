« Extravagant », le spectacle du cirque Arlette Gruss Pelouse de Reuilly Paris Catégories d’évènement: île de France

Porté par un vent d’excentricité sans précédent, un parfum féerique vient éveiller vos sens ! Telle une pomme d’amour géante, le cirque Arlette Gruss est de retour pour vous offrir en décembre dans la capitale et en tournée dans toute la France, sa plus délicieuse création artistique. Succombez donc à la gourmandise, croquez le cirque à pleines dents et levez le voile sur les plus beaux numéros du monde dans un crépitement d’émotions inoubliables. Pour vous, nous transformons la piste en un manège délirant, où rien n’est plus Flamboyant que d’être Extravagant ! Extravagant, le programme Acte I La troupe extravagante présente «le manège déjanté»

présente «le manège déjanté» Equilibre et contorsion, Désiré Cardinali Chaves «Les courbes de l’élégance»

«Les courbes de l’élégance» Gregory Bellini «C’est reparti pour un tour !»

«C’est reparti pour un tour !» Groupe de Lamas, Sarah Houcke «Voyage en Amérique du Sud»

«Voyage en Amérique du Sud» Jonglerie collective, le Duo Supka & Co «Une autre dimension de la jonglerie»

«Une autre dimension de la jonglerie» Le lapin canon, Gregory Bellini , «Le canon…façon boulet».

, «Le canon…façon boulet». Corde aérienne, Anna Demeter «A en faire chavirer le coeur»

«A en faire chavirer le coeur» Les jeux icariens, Alexis & Eros Gruss, «Virevoltant de la tête aux pieds»

«Virevoltant de la tête aux pieds» André «Déroulez le tapis rouge !»

«Déroulez le tapis rouge !» Russian Cradle, le Duo LYD «L’exploit à portée de main»

«L’exploit à portée de main» Maïlys Loyal, Kevin Sagau & et les danseurs «C’est déjà l’entracte» 20 MINUTES D’ENTRACTE Acte II Maïlys Loyal, Kevin Sagau & et les danseurs «Ils donnent le LA»

«Ils donnent le LA» Double fil, Geoffrey Berhault , «Ça ne tient qu’à deux fils»

, «Ça ne tient qu’à deux fils» André «Prêt, feu, riez!»

«Prêt, feu, riez!» La cavalerie, Linda, Alexis & Laura-Maria Gruss «Une histoire d’excellence»

«Une histoire d’excellence» Un oeuf pas d’oeuf, Gregory Bellini «Les oeufs ?! Un tour brouillé»

«Les oeufs ?! Un tour brouillé» Tissu aérien, Julia Friedrich & Kevin Gruss «De l’amour dans l’air»

«De l’amour dans l’air» Planche coréenne, la compania Havana, Alexis & Eros Gruss, Jonnathan, Laura, Uber, Darien, Liam «Le point de bascule du spectacle»

«Le point de bascule du spectacle» Gregory Bellini & André «Fini ou pas fini ?»

«Fini ou pas fini ?» La troupe Arlette Gruss vous offre son grand final «ExtravaDANSE!» Pelouse de Reuilly Place du Cardinal Lavigerie 75012 Paris Contact : https://www.cirque-gruss.com/ https://www.facebook.com/CirqueArletteGrussOfficiel https://www.facebook.com/CirqueArletteGrussOfficiel https://www.cirque-gruss.com/tarifs-et-billetterie

©cirque arlette gruss

