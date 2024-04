Extratrail: les côtes du Lot Rue des Escrignols Pradines, dimanche 9 juin 2024.

Amis traileurs, venez découvrir le dimanche 9 Juin 2024 les circuits concoctés pour vous par le club des Extrapédestres au départ de la salle des fêtes La Prade à Pradines, aux portes de Cahors.

Après une première édition 2022 mémorable, arrosée et pour certains aquatique, cette troisième édition vous propose deux parcours coureurs à couper le souffle, ainsi qu’une randonnée patrimoniale de 10 km et un point de vue exceptionnel.

Un circuit de 13 km 400 m D+, accessible à tous, qui emprunte des monotraces typiques de nos Cévennes du Quercy, sautant de murets en gariottes de pierres sèches et montrant des points de vue magnifiques sur les combes et les falaises jouxtant la vallée du Lot.

Un circuit endurant exceptionnel de 26 km avec 1100 m D+ pour les plus aguerris. Il est inscrit au challenge trail 2024 et ravira les amateurs de sensations fortes. Au départ de la salle des fêtes de Pradines, il vous amènera par des monotraces caillouteux et en sous bois jusqu’aux communes de Trespoux, Flottes et Douelle. Vertige garanti avec la montée vers le site d’envol des parapentes à Cazes et la vue sur la vallée du Lot et son prestigieux château de Mercuès.

Une randonnée de 10 km sur un circuit indépendant avec le passage auprès de beaux vestiges patrimoniaux, murets, gariottes, fontaines et lavoirs typiques du Quercy. Une balade non chronométrée mais ravitaillée.

Pour les coureurs, des parcours 100 % nature, avec très peu de route, et des panoramas inédits sur le vignoble, les ravines, et le patrimoine bâti et paysager des Côtes du Lot. Un territoire sauvage garantissant le dépaysement total.

Inscriptions sur https://chrono-start.com/Inscription/Course/detail/c/3475

20 EUR.

Date et horaire :

Début : 2024-06-09 08:30:00

Fin : 2024-06-09

Rue des Escrignols La Prade

Pradines 46090 Lot Occitanie

