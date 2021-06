EXTRAORDINAIRES PAPILLONS Bouxurulles, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Bouxurulles.

EXTRAORDINAIRES PAPILLONS 2021-07-24 10:00:00 10:00:00 – 2021-07-24 12:00:00 12:00:00

Bouxurulles Vosges Bouxurulles

Découvrez les papillons qui butinent et pollinisent nos plantes au travers d’une balade autour du village de Bouxurulles. Venez apprendre à les reconnaître et à en savoir un peu plus sur leur mode de vie.

Rendez vous à la mairie.

Inscription à l’office de tourisme de Mirecourt et ses environs.

animations@tourisme-mirecourt.fr +33 3 29 37 01 01 http://www.tourisme-mirecourt.fr/

Découvrez les papillons qui butinent et pollinisent nos plantes au travers d’une balade autour du village de Bouxurulles. Venez apprendre à les reconnaître et à en savoir un peu plus sur leur mode de vie.

Rendez vous à la mairie.

Inscription à l’office de tourisme de Mirecourt et ses environs.

Association Hirrus