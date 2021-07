Extraordinaires banalités Le Vallon,Kerivoal, 6 avril 2022, Landivisiau.

le mercredi 6 avril 2022 à Le Vallon, Kerivoal

Vous les connaissez bien, vous, vos voisins ? Vous savez comment il s’appelle, leur chien ? Vous savez ce qu’ils adorent prendre au p’tit dèj ? Et vous, qu’est-ce qu’il y a toujours dans votre frigo ? Et si vous croisiez un inconnu, vous lui diriez quoi de vous en premier ? D’ailleurs, à partir de quand l’autre n’est-il plus un inconnu ? Ça fait des années qu’elles tissent des liens, Anaïs Cloarec et Lola le Berre, l’une comédienne, l’autre plasticienne. Ensemble, elles ont voulu parler de notre vie de tous les jours, de l’apparente banalité du quotidien, qui, si on veut bien y prêter attention, peut tout à fait sortir de l’ordinaire. Elles ont commencé par effectuer un long travail de collectage dans « leur » ville, Brest, auprès des habitants, dans des écoles, dans une maison de retraite, dans le train et dans plein d’endroits où ça vit. De cette collecte d’histoires de tous les jours, de gens comme nous, elles ont fait une exposition qui s’est tenue au printemps dernier à la Maison de la Fontaine, où se croisaient photos de famille, cartes postales d’inconnus imprimées en format XXL, objets perdus / trouvés, drôles ou attendrissants. De cette démarche documentaire, Lola et Anaïs ont voulu faire un spectacle, mêlant leur talent et leur sensibilité, « quelque part entre Raymond Depardon et Amélie Poulain », toujours avec joie et légèreté. Une exploration du quotidien, parfois juste sur le trottoir d’en face, pour prendre la température d’une époque et d’une société : les nôtres !

NORMAL 10€ / REDUIT 8€ / JEUNE 4€

