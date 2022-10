EXTRAORDINAIRES BANALITÉS Le Relecq-Kerhuon, 16 octobre 2022, Le Relecq-Kerhuon.

EXTRAORDINAIRES BANALITÉS

2022-10-16 – 2022-10-16

À partir de quand peut-on dire que l’on connaît quelqu’un ? Pour ce spectacle, Anaïs et Lola sont parties pendant plusieurs mois à la rencontre d’inconnus. Elles sont allées à la plage, à la salle de sport, à la gare, au parc promener le chien… Et maintenant, voilà, elles connaissent Marc et son chien Roméo, elles peuvent vous dire qui sont les vacanciers du camping de la grève blanche et qui a un emplacement à l’année. Elles savent ce que mange Jacqueline, quel sport pratique Eric et à qui appartient le K-Way trouvé à la recyclerie…

Exploratrices du quotidien, Anaïs et Lola font le portrait de ceux qui nous entourent mais que nous ne connaissons pas, et le racontent dans un esprit plein d’humour et de légèreté.

Conception et jeu : Anaïs Cloarec et Lola Le Berre

Deux représentations sont proposées :

Dimanche 16 octobre – A 11h et 17h

Tout public, dès 8 ans

Durée : 1h10

Tarifs : 5 et 8 euros

Jauge limitée

Réservation recommandée

culture@mairie-relecq-kerhuon.fr +33 2 98 28 61 31 https://www.lerelecqkerhuon.bzh/agenda/extraordinaires-banalites/

