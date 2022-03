Extraordinaire et mystérieux Marseille 3e Arrondissement Marseille 3e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 3e Arrondissement

Extraordinaire et mystérieux La Friche Belle de Mai 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

2022-03-04 19:00:00 19:00:00 – 2022-03-05

2022-03-04 19:00:00 19:00:00 – 2022-03-05 La Friche Belle de Mai 41 rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône 3 3 Dans Extraordinaire et Mystérieux, des enfants ont des comportements curieux qui remettent en question les convictions de leurs parents…



Ici deux fillettes reconnaissent parfaitement des lieux qu’elles n’avaient jamais visités auparavant, tandis qu’ailleurs un petit garçon de 4 ans se réveille toutes les nuits au milieu d’un crash d’avion… De quelles histoires sont-ils·elles les héritier·e·s ?



Inspirée de faits réels, la pièce du québécois Martin Bellemare élargit joyeusement le champ de nos perceptions à travers l’histoire de ces deux familles, où comment les mort·e·s tissent parfois des liens précieux avec les vivant·e·s…



De Martin Bellemare

Mise en scène : Florence Minder

Avec Aurélien Baré, Eloïse Bloch, Antoine Bugault, César Caire, Marie Champion, Cécile Leclerc, Auréline Trotot



Ensemble 29 de l’ERACM

Théâtre

+ 9 ans

