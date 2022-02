Extraordianaires banalités Guipavas, 3 avril 2022, Guipavas.

Extraordianaires banalités L’Alizé 90 Rue Commandant Challe Guipavas

2022-04-03 – 2022-04-03 L’Alizé 90 Rue Commandant Challe

Guipavas Finistère

Pour ce spectacle, Anaïs et Lola ont rencontré des inconnu(e)s.

Elles sont allées à la plage, à la salle de sport, chez Dani, à la gare, au parc promener le chien, à la poste. Et maintenant, voilà, elles connaissent Marc et son chien Roméo, elles peuvent vous dire qui sont les vacanciers du camping de la grève blanche et qui a un emplacement à l’année, elles savent ce que mange Jacqueline, quel sport pratique Éric et à qui appartient le K-Way trouvé à la recyclerie. Et tant d’autres informations primordiales. Elles le racontent dans un esprit emprunt d’humour et de légèreté. Dans ce spectacle documentaire, le duo d’artistes mêle théâtre, théâtre d’objets et arts plastiques.

Anaïs Cloarec : conception, écriture et jeu

Lola Le Berre : conception, scénographie et jeu

Raoul Pourcelle et Stéphane Rouxel : regard extérieur, aide à la dramaturgie

Adeline Mazaud

Production : Galatéa

Soutien : La coopération, Itinéraires d’artiste[s) Nantes – Rennes – Brest, le centre culturel Henri Queffélec, Gouesnou, La Maison de la Fontaine, la ville de Brest, la ville du Relecq-Kerhuon, le centre culturel l’Alizé, Guipavas.

Public : tout public, dès 8 ans

Durée : 1h

