Atelier Ménilibres Extramuros Paris, 21 octobre 2023, Paris.

Atelier Ménilibres Samedi 21 octobre, 14h00 Extramuros

Les ateliers Ménilibres sont des ateliers libres, partagés et ouverts à tou.te.s d’auto-fabrication. Nous ouvrons l’univers de notre menuiserie solidaire et écologique à tou.te.s celles et ceux qui veulent apprendre à fabriquer, créer, réparer, concevoir : en un mot à faire par soi-même, et à moindre coût !

Ce ne sont pas des cours, le principe est collaboratif : tout le monde apprend en s’entraidant, en faisant et en observant, avec les conseils de nos encadrant.es ou des plus expérimenté.e·s. Les ateliers visent aussi à créer du lien et de la mixité autour d’une activité fédératrice comme le travail d’atelier. Les matériaux jetés ont un potentiel créatif infini. Ici on les collecte, on les transforme, et on leur donne une seconde vie : une manière de changer de regard sur les matériaux mis au rebut, et de mettre le réemploi en pratique.

Extramuros 156 rue de Ménilmontant 75020 Paris Paris 75020 Quartier du Père-Lachaise Île-de-France https://www.extramuros.org/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00

Journée de l’Artisanat de Belleville