Cet évènement est passé Atelier famille de menuiserie de réemploi Extramuros – Gueules de Bois Paris Catégorie d’Évènement: Paris Atelier famille de menuiserie de réemploi Extramuros – Gueules de Bois Paris, 14 octobre 2023, Paris. Atelier famille de menuiserie de réemploi 14 et 21 octobre Extramuros – Gueules de Bois Extramuros vous accueille en famille au local des Gueules de Bois ! Venez avec vos enfants pour découvrir la menuiserie et réaliser de petits objets en bois de récupération. Tous les samedis matin de 10h30 à 12h30

Enfants à partir de 6 ans, accompagnés

Entrée libre

Adhésion à 5€

Pas de pré-requis Extramuros – Gueules de Bois 146 rue de Ménilmontant 75020 Paris Paris 75020 Quartier du Père-Lachaise Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:30:00+02:00 – 2023-10-14T12:30:00+02:00

2023-10-21T10:30:00+02:00 – 2023-10-21T12:30:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Extramuros - Gueules de Bois Adresse 146 rue de Ménilmontant 75020 Paris Ville Paris Lieu Ville Extramuros - Gueules de Bois Paris latitude longitude 48.87019;2.397483

Extramuros - Gueules de Bois Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/