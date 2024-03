ExtraMOD: Ōtomo Yoshihide, Émilie Škrijelj, Tom Malmendier Friche belle de mai Marseille, lundi 25 mars 2024.

Ōtomo Yoshihide, Émilie Škrijelj, Tom Malmendier

Ōtomo Yoshihide est aux platinistes ce que Platini est à la Juventus de Turin. […] Grand aventurier de la scène japonaise, fondateur du mythique Ground Zero, Yoshihide est surtout une pièce maîtresse de l’échiquier de la musique noise mondiale, à l’aise dans la litanie électronique comme dans le compagnonnage de la pop US ou de l’impro tranchée. La musique d’Emilie Škrijelj et Tom Malmendier, quand ils jouent ensemble, par exemple dans Les Marquises, est pleine d’îlots rêveurs, de nervures et de textures, d’enchaînements et de contradictions joyeuses. Emilie Škrijelj est, elle aussi platiniste, tendance reprise de volée. Tom Malmendier est batteur, dont l’énergie est faite pour être dépensée. Généreusement. — Extrait de PointBreak

Ōtomo Yoshihide (platines, guitare), Émilie Škrijelj (platine, électronique), Tom Malmendier (batterie, objets)

Les spectateur·rice·s retardataires ne pourront avoir accès à la salle, certains événements ne tolérant — sur demande des équipes artistiques — aucune entrée en retard.

