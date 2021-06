Nantes Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Loire-Atlantique, Nantes Extraits de Léon le libraire + Mon père, cet espion + Vertiges de l’amour Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Extraits de Léon le libraire + Mon père, cet espion + Vertiges de l’amour Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 26 juin 2021-26 juin 2021, Nantes. 2021-06-26

Horaire : 20:30 22:00

Gratuit : non au chapeauRéservation recommandée : contact@laruchenantes.fr(jauge très réduite) Extraits de trois spectacles du Théâtre de l’Entr’Acte créés pendant la crise sanitaire. Léon le libraire : Mon Traité technique des Savoir-Faire, à l’usage du vrai libraire par Léon Durance, libraire de père en fils. Un libraire ne doit jamais écrire ni lire. Un libraire est avant tout un guide. Il doit posséder le don de déceler chez le client lambda sa véritable nature de lecteur. Gageons que cette conférence nous amènera aux confins du loufoque et de l’humour, mais au fond peut-être d’un mot, jaillira l’étincelle de vérité. Cela n’est cependant pas complètement garanti…Mon père, cet espion : L’histoire d’un homme dans la fleur de l’âge, père de famille, qui sublime sa disparition prochaine sous les rocambolesques frasques d’un espion. Un texte subtil sur la fin de vie. Vertiges de l’amour : Vous y rencontrerez de vrais latins lovers, de vrais cocus patentés, d’autres ne rêvant que de l’être, des intrigantes sans scrupule, des ingénues bien pourvues, des tortionnaires bien élevés, des aristocrates à cheval sur l’honneur à hue et à dia. Bref une galerie de femmes et d’hommes pour qui c’est pas facile de s’aimer tous les jours. Venez rire de leurs malheurs. Car ces gens-là d’aucune façon ne peuvent vous ressembler. Durée : 1h30 environ Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme 8 Rue Félibien Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes

