EXTRA LULUS TECHNO 61 EXPERIENCE LA LUCIOLE Alencon, samedi 25 mai 2024.

Origamie :Fondée en juillet 2019 à Alençon, l’association Origamie a pour objet de promouvoir la culture à l’échelle locale. Dans ce cadre, elle accompagne des jeunes artistes indépendant.e.s dans le lancement de leurs projets : organisation de concerts et d’expositions, pressage de vinyles, micro-édition, aide logistique aux artistes. L’objectif est de participer au développement de la culture, sous toutes ses formes, et la rendre accessible à tous·tes via l’organisation d’événements. L’association organise notamment, depuis 2023, le festival Talbot Machine à Alençon.Ladacore : LADACORE, c’est une petite vingtaine d’événements créés depuis 2015. Des fêtes à taille humaine où l’on propose une programmation musicale, principalement électronique (mais pas que !), un espace où se détendre entre amis, un espace restauration avec des food trucks, des jeux à disposition, un bar avec des produits locaux, des stands de créateurs, etc.Notre association aime surprendre et met un point d’honneur à décorer et embellir du mieux possible ses événements. Chaque événement est unique, avec une décoration préparée spécialement pour l’occasion. Aucune édition ne se ressemblentHole Right : Hole Right c’est avant tout un groupe de potes ! Passionnés par les festivités et la musique assurément pour tous, ils se sont réunis pour en faire toujours plus ! Notamment avec leur festival Carnage Social, ils aiment bousculer les foules avec leur musique turbo dynamique ! La Rave Tekno sera mise à l’honneur pour cette occasion !

Tarif : 14.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-05-25 à 22:00

LA LUCIOLE 171 ROUTE DE BRETAGNE 61000 Alencon 61