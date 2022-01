EXTINCTION ROOM (Hopeless.) ~ SERGIU MATIS La Pop, 5 mars 2022, Paris.

Avec Extinction Room (Hopeless.), le chorégraphe Sergiu Matis propose une installation sonore sensible et engagée, composée d’enregistre- ments d’espèces d’oiseaux éteintes ou menacées. À travers ce paysage sonore de cris, de pleurs et de chants, trois interprètes nous racontent les histoires de ces espèces en voie d’extinction. Porté·e·s par cette partition, les performeur·se·s s’animent et emportent le public dans une expérience immersive où il est question des pertes passées, présentes et à venir…

Comment éveiller nos consciences à la crise climatique grâce aux sons ? En investissant la scène de La Pop, Sergiu Matis poursuit sa réflexion sur la place de la nature dans nos sociétés occidentales et sur sa représentation dans les œuvres artistiques et culturelles, à une époque où les scientifiques ne cessent de nous alarmer sur les dangers de la crise climatique.

La matière première d’Extinction Room (Hopeless.), littéralement « la salle des extinctions », repose sur les chants d’espèces d’oiseaux éteintes et menacées, collectés pendant plusieurs décennies par la bibliothèque Macaulay du laboratoire d’ornithologie Cornell et par la fondation Xeno-canto.

Avec cette proposition hybride, entre performance dansée et installation sonore, Sergiu Matis nous confronte, grâce à la puissance des sons, au phénomène d’extinction de la nature.

