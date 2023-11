Extinction 2.0 Théâtre Darius Milhaud Paris, 19 octobre 2023, Paris.

Du jeudi 19 octobre 2023 au jeudi 16 novembre 2023 :

jeudi

de 21h15 à 22h35

.Tout public. A partir de 13 ans. payant

Tarif

plein : 18€

Tarif

habitants du 19ème & séniors (dès 60 ans) : 14€*

Tarif

réduit : 12€*

(demandeurs d’emploi,

minimas sociaux, Carte handicap, intermittents du spectacle, étudiant, moins de

26 ans, partenaires, groupe min 10 personnes & CE)

*Réduction

valable sur présentation du justificatif requis au guichet du théâtre

Un huis clos monstrueusement troublant et touchant, où le Dr.Frankenstein n’a jamais renoncé à sa créature… Au détriment de sa famille.

«

On me nomme Victor. Tu m’appelles professeur. Autrefois j’étais un mari.

Maintenant je ne suis plus rien. Je ne suis que le fruit d’une expérience, une

expérience qui a mal tourné… »

Après

la mort de sa femme, Victor, brillant savant à l’enfance traumatisée, va

s’enfermer dans son laboratoire pour tenter de créer sa famille parfaite. Mais

si l’on ne choisit pas ses parents, peut-on créer ses enfants ? Et alors qui

est le monstre ? La créature ou le créateur ? Le fils ou le géniteur ?

Inspirée

du roman de science-fiction de Mary Shelley « Frankenstein ou le mythe du Prométhée moderne », Extinction 2.0 rappelle que nous sommes tous le monstre de

quelqu’un. Face à cette réalité sombre, il doit pourtant bien exister une

solution pour accéder à la rédemption. Surtout quand la vie de famille parfaite

ne tient qu’à 1 fil…

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris

