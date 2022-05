Exterminez toutes ces brutes Marseille 1er Arrondissement, 18 juin 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Exterminez toutes ces brutes Marseille 1er Arrondissement

2022-06-18 14:00:00 – 2022-06-18

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dans une fresque documentaire en quatre volets, Raoul Peck revisite l’histoire du supré-macisme blanc, en reconstituant la chaîne des grands massacres du XIXe siècle qui ont conduit aux génocides du XXe, de l’esclavage à la Shoah en passant par celui des Indien.ne.s d’Amérique. Une remise en cause radicale de la manière dont on écrit l’histoire.



Exterminez toutes ces brutes est un voyage dans le temps qui revisite de manière radicale l’histoire du colonialisme européen, de l’Amérique à l’Afrique. Repoussant les frontières du film documentaire de création, Raoul Peck (nominé aux Oscars pour Je ne suis pas votre nègre, récompensé par un César et un Bafta) met en scène une structure dramatique implacable, faite d’images d’archives et de séquences scénarisées incarnées par l’acteur Josh Hartnett (Pearl Harbor) tout en nous guidant, à l’aide d’une narration personnelle, visuelle et littéraire, à travers les heures les plus sombres de l’humanité. En quatre épisodes, et en s’appuyant sur les livres de Sven Lindqvist, Roxanne Dunbar-Ortiz et Michel-Rolph Trouillot, le cinéaste déconstruit la fabrication et les silences de l’histoire, cette histoire dont l’Occident a constamment tordu les réalités. Il met au jour, sans compromis, l’idéologie du suprémacisme blanc et du racisme, obligeant les spectateur.ice.s à repenser leur propre histoire intime et officielle.



Raoul Peck

Un programme proposé en partenariat avec Arte

Série documentaire en quatre parties

2021 – France / États-Unis

Durée 4 x 52’

VOST



• Samedi 18 juin à 21h30 – Cité Radieuse

Diffusion : Épisodes 1 & 2

Entrée libre sur réservation



• Samedi 2 juillet à 14h00 – Alcazar – BMVR

Diffusion : Épisodes 1 à 4

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Marseille 1er Arrondissement

