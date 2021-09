Saint-Sulpice-sur-Risle Saint-Sulpice-sur-Risle Orne, Saint-Sulpice-sur-Risle Extérieurs du Château du Fontenil – Journées Européennes du Patrimoine 2021 Saint-Sulpice-sur-Risle Saint-Sulpice-sur-Risle Catégories d’évènement: Orne

Saint-Sulpice-sur-Risle

Extérieurs du Château du Fontenil – Journées Européennes du Patrimoine 2021 Saint-Sulpice-sur-Risle, 18 septembre 2021, Saint-Sulpice-sur-Risle. Extérieurs du Château du Fontenil – Journées Européennes du Patrimoine 2021 2021-09-18 09:00:00 – 2021-09-19 18:00:00

Saint-Sulpice-sur-Risle Orne Saint-Sulpice-sur-Risle Visite libre des extérieurs uniquement.

Château du XVIe siècle. Site de la chute de la météorite de L’Aigle Visite libre des extérieurs uniquement.

Château du XVIe siècle. Site de la chute de la météorite de L’Aigle phlherminier@wanadoo.fr Visite libre des extérieurs uniquement.

Château du XVIe siècle. Site de la chute de la météorite de L’Aigle dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Saint-Sulpice-sur-Risle Autres Lieu Saint-Sulpice-sur-Risle Adresse Ville Saint-Sulpice-sur-Risle lieuville 48.78322#0.61201