Extension Sauvage, festival Danse et Paysage en forêt de Villecartier
Lieu dit Le Moulin de la Forêt Forêt de Villecartier
Bazouges-la-Pérouse

2 juillet 2022 – 3 juillet 2022

Bazouges-la-Pérouse 35560 Festival artistique de danse contemporaine en relation avec la paysage dans le cadre bucolique de la forêt de Villecartier. Pour cette 11ème édition, le festival Extension Sauvage prendra de nouveau place pour un week-end en forêt, et vous proposera des représentation de danse et des balades thématiques, rapprochant les écosystèmes conjoints de la danse et du vivant. Au programme : Le samedi 2 juillet

16h – Balade avec Benoît Chevalier (garde-forestier) & un invité surprise

17h30 – Atelier vivant – carte blanche (étudiant·es EESAB – Rennes) La suite de la soirée du 2 juillet vous invitera au château de la Ballue (à proximité de la forêt)

20h30 – Pique-nique dans la forêt du château de La Ballue

21h45 – Projection Donna Harraway : Story Telling for Earthly Survival

+ Présentation impromptue de Luara Raio, Apocalypso Le dimanche 3 juillet

13h – Pique-nique en forêt de Vilelcartier

14h – Balade chantée avec Pierrot Gautier (ornithologue), Emmanuel & Nathalie Duffée (maraîcher-marcheur et musicienne)

17h – Goûter

