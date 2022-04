Extension Sauvage, festival Danse et Paysage aux Jardins de la Ballue Bazouges-la-Pérouse, 26 juin 2022, Bazouges-la-Pérouse.

Extension Sauvage, festival Danse et Paysage aux Jardins de la Ballue Bazouges-la-Pérouse

2022-06-26 – 2022-06-26

Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine Bazouges-la-Pérouse

Festival artistique de danse contemporaine en relation avec la paysage, au cœur des Jardins de la Ballue.

Pour cette 11ème édition, le festival Extension Sauvage prendra de nouveau ses quartiers au Château de la Ballue pour y présenter, sur une après-midi entière, dans les jardins, des pièces majeures de l’histoire de la danse et des créations plus récentes. De nombreux chorégraphes et danseurs du monde entier sont invités.

Certains spectacles seront donnés dans le théâtre de verdure, véritable théâtre entièrement végétal, pièce remarquable du jardin. Certaines pièces seront sans doute proposées dans le cadre magnifique et sauvage des allées et rives de l’étang de la Ballue.

contact@figureproject.com +33 2 99 54 38 33 http://extensionsauvage.com/

Festival artistique de danse contemporaine en relation avec la paysage, au cœur des Jardins de la Ballue.

Pour cette 11ème édition, le festival Extension Sauvage prendra de nouveau ses quartiers au Château de la Ballue pour y présenter, sur une après-midi entière, dans les jardins, des pièces majeures de l’histoire de la danse et des créations plus récentes. De nombreux chorégraphes et danseurs du monde entier sont invités.

Certains spectacles seront donnés dans le théâtre de verdure, véritable théâtre entièrement végétal, pièce remarquable du jardin. Certaines pièces seront sans doute proposées dans le cadre magnifique et sauvage des allées et rives de l’étang de la Ballue.

Bazouges-la-Pérouse

dernière mise à jour : 2022-04-02 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne