Atelier de découverte de la sérigraphie Extension du Moule à gaufres, 22 avril 2023, Orléans. Atelier de découverte de la sérigraphie Samedi 22 avril, 14h00 Extension du Moule à gaufres 40 € / personne Atelier de deux heures, où tu découvriras la technique de la sérigraphie, puis tu pourras imprimer une petite série de 8 cartes postales en deux couleurs.

(Motif proposé par Atelier Pomme) 3 personnes min. 6 personnes max. Extension du Moule à gaufres 122bis Rue du Faubourg Saint-Jean 45000 Orléans France Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « atelierpomme45@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T14:00:00+02:00 – 2023-04-22T16:00:00+02:00

2023-04-22T14:00:00+02:00 – 2023-04-22T16:00:00+02:00 serigraphie art

