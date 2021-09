Saoû Rue des abbayes Drôme, Saou Extension & bardage bois brulé à Saou (26) Rue des abbayes Saoû Catégories d’évènement: Drôme

Saou

Extension & bardage bois brulé à Saou (26) Rue des abbayes, 15 octobre 2021, Saoû. Extension & bardage bois brulé à Saou (26)

du vendredi 15 octobre au samedi 16 octobre à Rue des abbayes

RECEVOIR AU JARDIN Cette maison des années 1960 a été construite à l’arrière d’une église, au cœur d’un village protégé de la Drôme. Les propriétaires souhaitaient engager des travaux intérieurs de restructuration, et de réhabilitation thermique. Mais au-delà de l’optimisation de leur espace de vie, ils souhaitaient également développer un espace professionnel avec une salle d’activité de Gi Gong et des salles de soins (kiné, psychologue). Le projet a consisté à développer une extension à l’ouest selon un jeu de volumétries garantissant une compréhension simple de la maison originelle et de ses extensions. Un volume d’accueil au Nord, bardé en bois brûlé propose une nouvelle entrée distribuant espaces privés et espaces professionnels. Journées nationales de l’architecture Rue des abbayes Rue des abbayes saou Saoû Rue des abbayes Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T10:00:00 2021-10-15T12:00:00;2021-10-15T16:00:00 2021-10-15T18:00:00;2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T12:00:00;2021-10-16T16:00:00 2021-10-16T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saou Autres Lieu Rue des abbayes Adresse Rue des abbayes saou Ville Saoû lieuville Rue des abbayes Saoû