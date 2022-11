E&P INSTORE : FINAL SESSIONS du 01 au 23 DECEMBRE Extend & Play Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Entrée libre

♫♫♫ Extend & Play 2 Place Notre-Dame-Du-Mont, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Extend & Play ferme ses portes mais il nous reste un gros mois pour fêter ça. Pour l’occas’ on convie toute la family Extend & Play a se relayer derrière les decks du shop les jeudis et vendredi soir de Décembre de 18h à 00h :

JEU0112 : ELIJAH + BOSKØW + NEMS-B

VEN0212 : KOLDD + ? + ?

JEU0812 : SMIB + DJON BULL + HI.LO

VEN0912 : RORRE ECCO + YAAC + ANTON STEFFEN

JEU1512 : EMAHIX + NXQUANTIZE + SANG 9

VEN1612 : P.REAL + GAEL + MAEL

JEU2212 : BWI-BWI + KUMANOPE + GOLDIE B

VEN2312 : LIFE RECORDER + JOZ + LEMON

TOUS LES JEUDIS ET VENDREDIS

2 PL NOTRE DAME DU MONT

13006 MARSEILLE

FREE ENTRY

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-01T18:00:00+01:00

2022-12-23T23:59:00+01:00

