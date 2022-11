E&P INSTORE with BLAZE 5TH presents SLEEPING GIANTS live Extend & Play Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

E&P INSTORE with BLAZE 5TH presents SLEEPING GIANTS live Extend & Play, 24 novembre 2022, Marseille. E&P INSTORE with BLAZE 5TH presents SLEEPING GIANTS live Jeudi 24 novembre, 18h00 Extend & Play

Entrée libre

♫♫♫ Extend & Play 2 Place Notre-Dame-Du-Mont, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur A l’occasion de la sortie de son nouvel EP solo Sleeping Giants, on reçoit l’excellent Blaze 5th pour un showcase hazy au shop ce jeudi 24 novembre à partir de 18h.

MC du groupe Cosmo Blunted qui s’est déjà produit au shop il y a peu, on le retrouve aves ses rhymes tranchantes et ses prods vivantes pour ce nouvel opus qui sonne fort dans nos enceintes depuis quelques semaines déjà, et qu’on a hate de vous faire découvrir entre nos murs.

_________________________________

E&P INSTORE with BLAZE 5TH presents SLEEPING GIANTS live

JEU2411, 18-21H

2 PL ND DU MONT

13006 MARSEILLE

FREE ENTRY

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-24T18:00:00+01:00

2022-11-24T21:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Extend & Play Adresse 2 Place Notre-Dame-Du-Mont, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Ville Marseille lieuville Extend & Play Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Extend & Play Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

E&P INSTORE with BLAZE 5TH presents SLEEPING GIANTS live Extend & Play 2022-11-24 was last modified: by E&P INSTORE with BLAZE 5TH presents SLEEPING GIANTS live Extend & Play Extend & Play 24 novembre 2022 Extend & Play Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône