E&P INSTORE with L’AMATEUR Extend & Play, 27 octobre 2022, Marseille. E&P INSTORE with L’AMATEUR Jeudi 27 octobre, 18h00 Extend & Play

Entrée libre

♫ELECTRO♫ Extend & Play 2 Place Notre-Dame-Du-Mont, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur DJ expérimenté (mais pas rouillé!), co-programmateur pour Le Bon Air ou Midi Festival, membre fondateur de Tropicold (collectif qui a soufflé le chaud et le froid ici et ailleurs!) l’Amateur anime aussi sa mensuelle Amateurisme sur Radio Grenouille. Il ne cache pas sa joie de poser quelques disques chez E&P, entre quelques vinyles antiques tirés de sa collec et quelques fichiers de nouveautés toutes fraîches voire exclusives!

E&P INSTORE with L’AMATEUR

JEU2710, 18-21H

2 PL ND DU MONT

13006 MARSEILLE

FREE ENTRY

2022-10-27T18:00:00+02:00

2022-10-27T21:00:00+02:00

