E&P INSTORE with VEKH + AVNI present PAROXYSM LTD
Extend & Play
Marseille

Marseille

Jeudi 13 octobre, 18h00
Extend & Play

Entrée libre

♫♫♫ Extend & Play 2 Place Notre-Dame-Du-Mont, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Toujours un plaisir de recevoir ces deux bandits de la techno qui roule et du break qui cisaille : Vekh et Avni !

Ils nous présentent la semaine prochaine leur nouveau projet Paroxysm LTD, un label et des soirées qui seront lancées officiellement le 19 novembre avec Zenker Brothers et Rorre Ecco en guest !

Rendez vous mercredi 12 octobre à partir de 18h pour les présentations !

