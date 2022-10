E&P INSTORE with P.REAL & MAEL Extend & Play Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

E&P INSTORE with P.REAL & MAEL Extend & Play, 6 octobre 2022, Marseille. E&P INSTORE with P.REAL & MAEL Jeudi 6 octobre, 18h00 Extend & Play

Entrée libre

♫♫♫ Extend & Play 2 Place Notre-Dame-Du-Mont, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Duo improvisé mais carrément pas improbable, P.REAL et MAEL c’est une entende cordiale derrière les decks et une team de sound builder dans l’atelier dans lequel ils partagent bien plus qu’une passion pour les disques qui mettent le feu !

C’est un peu les chouhou du staff E&P et on est toujours heureux des les accueillir dans le booth du shop, rendez vous ce jeudi 18-21h comme d’hab !

_____________________________

E&P INSTORE with P.REAL & MAEL

JEU0610, 18-21H

2 PL N-D DU MONT

13006 MARSEILLE

FREE ENTRY

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-06T18:00:00+02:00

2022-10-06T21:00:00+02:00

Détails Catégories d'évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Extend & Play Adresse 2 Place Notre-Dame-Du-Mont, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Ville Marseille

