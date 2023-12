EXQUIS Les Disquaires Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris EXQUIS Les Disquaires Paris, 29 décembre 2023 20:00, Paris. Le vendredi 29 décembre 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant Accès : 7 EUR

Exquis est un jeune groupe qui se démarque par sa fougue et son originalité. Original avant tout dans sa création, puisqu’en effet, Exquis est un groupe exclusivement de composition. Issu de la convergence presque miraculeuse de quatre univers extrêmement distincts, son style au carrefour des influences (70s, 2000s, psyché, punk, stoner…) s’inscrit dans la continuité des grands noms du genre tout en apportant une touche singulière. Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

